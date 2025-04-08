В Ижевске построят хоккейную площадь в честь 895-й шайбы Александра Овечкина

В Ижевске возведут хоккейную площадку в честь 895-й шайбы Александра Овечкина, ставшего лучшим снайпером в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Хоккеист побил рекорд Уэйна Гретцки в 894 гола. Как сообщила пресс-служба кировского девелопера «Железно», хоккейную коробку выполнят в точных размерах площадки стадиона Capital One Arena.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба застройщика «Железно» Фото: пресс-служба застройщика «Железно»

На площадке разместят тематические плакаты, посвященные хоккеисту, статуи и инсталляции, рассказывающие о пути Александра Овечкина. Особое внимание уделят рекорду в 895 шайб.

Площадка будет функционировать круглый год. Летом ее адаптируют для игры в волейбол, баскетбол и другие спортивные дисциплины. Спортивная зона будет носить название «Точка 895». О месте возведения хоккейной площадки не сообщается.