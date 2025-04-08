38-летний житель Казани приговорен к 10 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, ему назначено ограничение свободы сроком на один год. Он признан виновным по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Татарстана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Житель Казани получил 10 лет за убийство в драке

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Житель Казани получил 10 лет за убийство в драке

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Согласно материалам дела, поздно вечером 26 августа 2024 года возле бара на улице Академика Королева подсудимый, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, поссорился с двумя мужчинами.

Чтобы запугать оппонентов, он сходил домой за кухонным ножом и вернулся на место конфликта. Во время завязавшейся драки один из прохожих попытался разнять участников, но злоумышленник нанес ему два удара ножом в грудь — на глазах у жены пострадавшего. Мужчина скончался в больнице от полученных ранений.

На этапе следствия обвиняемый сотрудничал с правоохранительными органами, указал место, где выбросил нож, и признал вину. Однако в суде он изменил показания, заявив, что действовал в целях самообороны.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Артём Дергунов