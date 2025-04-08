УЭХК Росатома удвоил чистую прибыль в 2024 году до 14,2 млрд рублей

АО «Уральский электрохимический комбинат» (УЭХК, Новоуральск, Свердловская область) по итогам 2024 года получило чистую прибыль по РСБУ в размере 14,2 млрд руб., что в два раза больше, чем в 2023 году, сообщает «Интерфакс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Выручка УЭХК выросла на 34,3% — до 30,6 млрд руб., а себестоимость продаж увеличилась на 6,4% — до 13,6 млрд руб. Валовая прибыль по итогам прошлого года увеличилась в 1,7 раза — почти до 17 млрд руб.

Что касается кредиторской задолженности, то она также увеличилась с 2 млрд руб. по итогам 2023 года до 4,1 млрд руб. в 2024 году, дебиторская — выросла с 5,3 млрд руб. до 11,1 млрд руб.