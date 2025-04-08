Почти 400 га зеленых зон Ижевска обработают от клещей и грызунов

В Ижевске планируют провести обработку зеленых зон от клещей и грызунов с наступлением хорошей погоды, сообщает пресс-служба администрации города. Подрядчики уже определены.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Ижевска Фото: Пресс-служба администрации Ижевска

Всего планируется обработать 396 га городских территорий. Первый этап проведут до конца мая. Всего запланировано три обработки за сезон — весной, летом и осенью.

Обработка городских кладбищ начнется с 11 апреля на территории в 257,5 га. Работы будут проводиться по той же схеме, что и на озелененных территориях. В администрации поставили перед подрядчиком задачу завершить обработку к 20 апреля.