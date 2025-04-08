Водолазные работы по поиску утонувшего на реке Сива подростка завершены

Водолазные работы по поиску подростка на реке Сива полностью завершены, сообщает пресс-служба поисково-спасательной службы Удмуртии. Сегодня специалисты обследовали 3,8 км русла реки до ЛЭП в месте впадения в Каму. 9 апреля группа спасателей продолжит работу на акватории реки Сива с использованием эхолота Lowrance HDS-12 PRO для более детального обследования подозрительных мест.

Напомним, правоохранители получили сообщение о двух утонувших подростках 27 марта. По факту исчезновения несовершеннолетних было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Тело 11-летнего подростка обнаружили на следующий день, 28 марта. Спустя несколько дней поисков группировка водолазов от МЧС РФ и ПСС УР была увеличена до 12 сотрудников. В мероприятиях задействованы до 300 волонтеров и спасателей в будни, до 700 — в выходные.

4 апреля «Ъ-Удмуртия» писал, что к властям региона обратилась родственница несовершеннолетнего Виктория Башкирова. Она отметила нехватку плавсредств, скорой помощи и сказала о «равнодушии» региональных властей. Глава Удмуртии Александр Бречалов напротив заявил, что знаком с делом утонувшего подростка с первых дней инцидента, и оно находится на его личном контроле.

Подробнее об этом читайте в материале «Нет тела, есть дело».