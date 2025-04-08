На интерактивную карту Казани нанесли более 700 арт-объектов, расположенных в городе. Об этом сообщила главный архитектор Казани Ильсияр Тухватуллина в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Казани на интерактивную карту нанесли 700 арт-объектов

Фото: Неймар В Казани на интерактивную карту нанесли 700 арт-объектов

Фото: Неймар

«В качестве приложения разработан типологический перечень арт-объектов городской среды, как традиционных, так и новаторских», — отметила архитектор.

На карте города можно найти граффити, скульптуры, инсталляции, мемориалы, памятники и другие объекты и посмотреть их местоположение.

Дарья Сайфиева