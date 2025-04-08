Апелляция подтвердила взыскание 259 млн рублей с экс-директора элеватора «Ковш»

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу бывшего руководителя Ростовского портового элеватора «Ковш» Рубена Айвазяна на определение нижестоящей инстанции, взыскавшей с него 258,5 млн руб. по убыткам предприятия. Информация опубликована в системе «Кад.Арбитр».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: сергей иванов Фото: сергей иванов

Апелляционный суд отменил определение Арбитражного суда Ростовской области в части взыскания с господина Айвазяна убытков в сумме 3,2 тыс. руб. Однако определение областного арбитража по взысканию с экс-руководителя банкрота 258,5 млн руб. оставлено без изменения.

С заявлением о взыскании убытков с Рубена Айвазяна в арбитражный суд обратился конкурсный управляющий ООО «Ростовский портовый элеватор “Ковш”» Сергей Фетисов. По его мнению, генеральный директор элеватора причинил обществу убытки в связи с растратой имущества должника. Кроме того, экс-руководитель компании, по мнению господина Фетисова, необоснованно списал пшеницу и сорго, а также совершал недобросовестные сделки с ООО «Ростовский портовый элеватор» в сумме 20,8 млн руб. Оценив доводы конкурсного управляющего и возражения ответчика, суд пришел к выводу, что требования Сергея Фетисова являются обоснованными.

Согласно данным инвентаризационных ведомостей, предоставленных суду, на 3 июня 2021 года у Ростовского портового элеватора «Ковш» не было обнаружено множество наименований имущества. Кроме того, на сумму 235,9 млн руб. были списаны ввиду порчи тысячи тонн пшеницы.

«Списать испорченные товарно-материальные ценности можно списать только на основании акта о списании, составленного комиссией и утвержденного руководителем. <...> Инвентаризационная комиссия для проведения списания ТМЦ не была создана, списание было незаконно осуществлено единолично генеральным директором. Отсутствие хотя бы одного члена комиссии при проведении инвентаризации является основанием для признания результатов инвентаризации недействительными. Ответчик указывает, что в 2019 году он являлся единственным сотрудником должника, и не имел возможности повести инвентаризацию комиссионно. При этом приказом Минфина РФ в состав инвентаризационной комиссии разрешено включать представителей независимых аудиторских организаций и иных организаций. Таким образом, Айвазян имел возможность провести инвентаризацию и оформить акт на списание в полном соответствии с требованиями законодательства, но не сделал этого. Кроме того, в обоснование своей позиции Айвазан указывает, что ТМЦ были подтоплены»,— говорится в определении суда.

Тем не менее, суд указал, что доводы господина Айвазяна о протекании силосов, их частичной неработоспособности и залитии силосов дождем опровергаются материалами уголовного дела, рассматриваемого Ленинским районный судом Ростова-на-Дону. Также, согласно актам, подписанным самим Рубеном Айвазяном и директором Банка Национальный клиринговый центр 1 и 2 декабря 2016 года, установлено, что зернохранилища в конце 2016 года были сухими, чистыми, полностью пригодными для приемки и хранения зерна. Аналогичные характеристики зернохранилища, по утверждению арбитражного суда, были установлены и письменным отчетом сотрудников сюрвейерской компании «SGS».

Приведенный ответчиком факт залития пшеницы дождем в 2016 году опровергается показаниями начальника охраны ООО «РПЭ “Ковш”». Главный бухгалтер ООО «РПЭ “Ковш”» указал, что с 2016 по 2020 году в обществе зерно в большом количестве не пропадало, имелась только естественная убыль. Рубен Айвазян в своем отзыве указал, что так как пшеница оказалась испорченной, она подлежала скорейшей утилизации в полном объеме из-за опасности ее хранения на силосах (повышенная взрывоопасность). Пшеница признанная негодной была полностью утилизирована. Элеватор заключил договор об оказании транспортных услуг с ООО «СК “Юга”», но там пояснили следствию, что отходы, полученные ими от ООО «РПЭ “Ковш”», не являлись зерновым продуктом, это была земля с шелухой, сметаемая с элеватора. Сам же директор ООО «СК “Юга”» Дмитрий Челаков пояснил следствию, что договор с элеватором на вывоз отходов он не заключал, а водитель СК «Юга» пояснил, что вывозил с элеватора грунт, а не зерновые отходы.

«Суд по уголовному делу исследовал доводы Айвазяна о залитии силосов и подмокании пшеницы и посчитал их надуманными, не доказанными, и не соответствующими действительности»,— говорится в определении областного арбитража.

Кроме того, Арбитражный суд Ростовской области признал недействительными сделки между ООО «РПЭ “Ковш”» и ООО «Ростовский портовый элеватор», взыскав в пользу «Коша» 20,8 млн руб. Суд установил прямую аффилированность между участниками сделки, а также признаки вывода активов должника из хозяйственного оборота, в результате чего «Ковш» лишился имущества, за счет которого могли быть погашены его обязательства перед кредиторами.

Как ранее писал «Ъ-Ростов», ООО «Ростовский портовый элеватор “Ковш”» было признано банкротом в 2021 году в связи с задолженностью в размере 2,1 млрд руб. В мае 2023 года производственный комплекс «Ковша», который находится на левом берегу Дона напротив ростовского речного вокзала, был продан с торгов в рамках конкурсного производства. Покупателем стала фирма «Диона» из Волгограда, которая заплатила порядка 950 млн руб.

Дмитрий Михеенко