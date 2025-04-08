Рост налогов и себестоимости не позволяет девелоперам снизить цены на жилье

Замминистра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин заявил на Всероссийском жилищном конгрессе в Сириусе, что у застройщиков отсутствует финансовый резерв для масштабного снижения цен на жилье из-за роста налогов, стоимости труда, материалов и кредитования. Об этом сообщает корреспондент «Ъ-Сочи» с форума.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Я точно знаю, что если бы была возможность у застройщиков, если были сверхприбыли, то мы бы увидели сегодня какую-то коррекцию. Но так как затраты на проекты растут, себестоимость не снижается, то я не очень понимаю, где тот "жирок", который давал бы возможность снижать цены»,— заявил чиновник на пленарной сессии Всероссийского жилищного конгресса.

Господин Стасишин напомнил, что девелоперы получают выручку в среднем через три года после начала проекта — до момента раскрытия эскроу-счетов. При этом компании столкнулись с незапланированным повышением налога на прибыль, ростом стоимости рабочей силы, строительных материалов и удорожанием обслуживания проектного финансирования.

Дополнительным фактором увеличения себестоимости замминистра назвал расходы на социальную инфраструктуру, которую застройщики создают за счет собственных средств.

Мария Удовик