Госдума приняла в I чтении проект о контроле ФСБ за научными организациями

Госдума приняла в первом чтении законопроект о регулировании международного научного сотрудничества российских организаций. Он предполагает, что сотрудничество с иностранными организациями по некоторым направлениям и экспериментальным разработкам будет контролировать ФСБ.

Проект поправок к ст. 7.1 и 16 закона «О науке и государственной научно-технической политике» в начале февраля подготовило Минобрнауки. ФСБ, согласно проекту, будет контролировать сотрудничество как с физическими, так и с юридическими иностранными лицами. Перечень контролируемых направлений составит правительство.

В пояснительной записке к проекту указывалось, что контроль со стороны ФСБ позволит следить за передачей результатов научной деятельности за пределы РФ, но не «не нарушит свободу научного творчества». В случае принятия проект вступит в силу с 1 марта 2026 года для научных организаций и вузов, выполняющих проекты в рамках госзаданий. Для остальных субъектов новые правила заработают с 1 сентября 2028 года.

Полина Мотызлевская