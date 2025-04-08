Четырех погибших на СВО местных жителей похоронили в Удмуртии

Похороны четырех участников СВО прошли в районах Удмуртии, сообщают пресс-службы муниципалитетов. В Малопургинском районе простились с рядовым Игорем К., в Кизнерском – с рядовым Михаилом Д. В Балезинском районе в последний путь проводили старшего сержанта Андрея Т. и рядового Александра Л.

Похороны прошли со всеми воинскими почестями. Глава Удмуртии Александр Бречалов и руководители муниципалитетов выразили соболезнования родным и близким погибших. Помощь семьям оказывается в полном объеме.