На автодороге «Краснодар — Ейск» столкнулись четыре автомобиля

На автодороге «Краснодар — Ейск» произошло ДТП с участием четырех автомобилей. Виновником аварии стал водитель грузовика КамАЗ, не соблюдавший безопасную дистанцию до впереди идущей ГАЗели, сообщает Отдел МВД России по Каневскому району Кубани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Отдел МВД России по Каневскому району Фото: Отдел МВД России по Каневскому району

В результате столкновения ГАЗель по инерции врезалась в легковой автомобиль Kia Rio, который, в свою очередь, ударил еще один грузовик, двигавшийся впереди. Все четыре транспортных средства получили механические повреждения, однако пострадавших в аварии нет.

По информации Госавтоинспекции, движение на 112-м км трассы «Краснодар — Ейск» сейчас полностью восстановлено.

Анна Гречко