На автодороге «Краснодар — Ейск» столкнулись четыре автомобиля
На автодороге «Краснодар — Ейск» произошло ДТП с участием четырех автомобилей. Виновником аварии стал водитель грузовика КамАЗ, не соблюдавший безопасную дистанцию до впереди идущей ГАЗели, сообщает Отдел МВД России по Каневскому району Кубани.
Фото: Отдел МВД России по Каневскому району
В результате столкновения ГАЗель по инерции врезалась в легковой автомобиль Kia Rio, который, в свою очередь, ударил еще один грузовик, двигавшийся впереди. Все четыре транспортных средства получили механические повреждения, однако пострадавших в аварии нет.
По информации Госавтоинспекции, движение на 112-м км трассы «Краснодар — Ейск» сейчас полностью восстановлено.