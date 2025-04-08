Власти планируют запустить салют в Екатеринбурге в честь Дня победы

В Екатеринбурге «с очень высокой вероятностью» запустят салют в честь празднования Дня победы 9 мая, сообщил в ходе пресс-конференции вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов. «Вопрос безопасности. Мы можем принять решение, но если у специальных служб появится проверенная информация, что есть риски для безопасности, мы салют отменим. Ключевой аспект — это безопасность мероприятия. Сейчас пока салют в планах»,— пояснил он.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Перед празднованием Дня победы в 2024 году власти отменили запуск салюта и массовые гуляния в центре Екатеринбурга в связи с повышенными мерами безопасности на улице. «Давайте помнить, что в празднике Великой Победы главное не салюты и пляски, а память, уважение и благодарность тем, кто эту Победу завоевал»,— сообщил тогда близкий к мэрии Telegram-канал «Екатеринбург. Главное».

Василий Алексеев