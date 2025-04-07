СКА провалился под фанфары

Хоккеисты СКА завершили сезон, проиграв серию первого раунда плей-офф КХЛ московскому «Динамо» с общим счетом 2–4. Шестая игра, решившая исход дуэли, состоялась в Петербурге, и в ней московская команда оказалась сильнее — 5:2. Как она была сильнее на протяжении всей серии. У СКА запомнились ошибки, которые повторялись весь сезон и перешли в плей-офф, а также зажигательные речи главного тренера Романа Ротенберга, обещавшего все наладить и привести команду к успеху. Не изменил он себе и на последней пресс-конференции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Матч между командами СКА (Санкт-Петербург) и «Динамо» (Москва)

Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ Матч между командами СКА (Санкт-Петербург) и «Динамо» (Москва)

Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ

У СКА был шанс продлить эту серию еще на один — седьмой, решающий — матч. Команда после двух периодов вела в воскресенье со счетом 2:1. Наконец-то напомнил о себе в этом плей-офф форвард Валентин Зыков, забросивший во втором периоде две шайбы. Причем обе — работая клюшкой на пятачке, что он умеет и что могло принести пользу в дуэли с «Динамо», у которого надежный вратарь (до шестого матча это был Максим Моторыгин, вчера вышел играть Владислав Подъяпольский — кстати, когда-то выступавший за СКА, как и многие игроки «Динамо»). Но в начале заключительной двадцатиминутки все рухнуло: армейцы пропустили одну за другой три шайбы и развалились. Последний гол гости забили уже в пустые ворота, когда хозяева атаковали вшестером и в их успех никто не верил.

Такой результат — настоящий провал для СКА, особенно с учетом того, что в регулярном чемпионате команда заняла седьмое место (предпоследнее для плей-офф) в Западной конференции. Он хуже результата прошлого сезона, когда армейский клуб прошел первый раунд Кубка Гагарина и вылетел во втором, проиграв серию «Автомобилисту» из Екатеринбурга (1–4). Тогда Роман Ротенберг, главный тренер СКА, дал понять, что надо собирать новую команду, которая сможет завоевать Кубок Гагарина. Состав поменяли. Новых игроков пригласили. Провели чемпионат явно ниже своих возможностей, чередуя победы с поражениями. И весь этот «багаж» привезли в плей-офф. Тут у СКА было мало шансов пройти «Динамо», которое заняло второе место на «Западе», так как московская команда — очень организованная и у нее поставлена игра. У СКА никакой игры в двух последних сезонах не было — эта команда играет и побеждает исключительно в мечтах Романа Ротенберга, который озвучивает их на каждой пресс-конференции. В этом сезоне эта церемония дополнилась традицией дарить журналистам будильники, чтобы они вставали пораньше и писали правильные статьи про СКА, а главному тренеру — книги, чтобы он набирался знаний и лучше руководил командой. Но и это не помогло.

Лучшими для Ротенберга как главного тренера СКА стали первые сезоны, когда он выводил армейцев в плей-офф и добирался с ними до финала конференции. Там, правда, следовали поражения от ЦСКА: 3–4 и 2–4. Это случилось в сезонах 2021/22 и 2022/23. В январе 2022-го Романа Ротенберга назначили главным тренером СКА «для улучшения результатов». Не без его участия назначили, так как Ротенберг является одним из руководителей клуба, занимает пост заместителя главы совета директоров СКА. В феврале 2023 года армейцы под его руководством выиграли регулярный чемпионат КХЛ, что Ротенберг считает большим успехом. С одной стороны, это так, с другой — главный трофей лиги — Кубок Гагарина: именно за него идет борьба весь сезон. Кубок СКА выигрывал последний раз в сезоне 2016/17, когда команду тренировал Олег Знарок. До этого ее привел к успеху (первому в истории) тренерский дуэт в составе Вячеслава Быкова и Игоря Захаркина. С тех пор в СКА работали разные тренеры, но всеми ими в той или иной степени управлял Роман Ротенберг, активно вмешивавшийся в тренерские вопросы. Среди них, кстати, был и Алексей Кудашов, который сейчас тренирует «Динамо». Все они работали в клубе недолго, пока тренерский пост на занял Роман Ротенберг, который летом 2023 года подписал со СКА контракт сроком на пять лет. И сейчас его исполняет.

Финальная пресс-конференция Романа Ротенберга, состоявшаяся после серии с «Динамо», стала настоящим «собранием сочинений», которые наставник озвучивал на протяжении всего сезона и которые так и остались сочинениями на тему «Как создавать команды и побеждать». Конечно, никто из журналистов не крикнул, что «король — голый», как мальчик в известной сказке, но слушать все это в исполнении главного тренера СКА в очередной раз было удивительно. И про то, что исход противостояния с «Динамо» решили детали (считай — везение); и про то, что СКА — сильнейшая команда КХЛ; и про то, что СКА «проиграл бой, но выиграл по жизни», так как подготовил молодых игроков; и про то, что эти игроки обязательно в скором времени выиграют Кубок Гагарина и Петербург будет праздновать это событие. В этом Роман Ротенберг уверен на сто процентов. Разве что Александр Овечкин, показалось, установил новый рекорд результативности в НХЛ без участия Романа Ротенберга, забросив 895 шайб, что больше на одну, чем у канадца Уэйна Гретцки,— это случилось по ходу матча СКА — «Динамо». Но с этим достижением главный тренер армейцев российского форварда «Вашингтон Кэпиталз» поздравил.

Журналисты осторожно поинтересовались у Ротенберга, не виноват ли он в чем сам и не покинет ли он пост главного тренера, учитывая плачевные результаты СКА в сезоне, на что Роман Ротенберг ответил, что состоится совет директоров клуба и на нем что-то решат. Вопрос, останется ли Ротенберг главным тренером СКА,— главная интрига на оставшуюся часть сезона. Других интриг для болельщиков не осталось. Сезон для СКА завершен. И этот финал выглядит смешно и грустно одновременно.

Кирилл Легков