На морской пассажирской линии Анапа — Геленджик — Сочи запустят «Комету»

Между Анапой, Геленджиком, поселком Лазаревское, Туапсе и Сочи с 15 мая 2025 года будет курсировать пассажирское судно «Комета». Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

«Дополнительное сообщение между курортными территориями – прекрасная возможность без пересадок и в комфортных условиях добраться до того или иного города. Регулярное сообщение на "Комете" станет для туристов новым экскурсионным маршрутом, а для жителей — возможностью быстрого передвижения между городами»,— рассказал врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Михаил Зарицкий.

Поездка из Сочи до Геленджика на «Комете» в прибрежной морской зоне со скоростью до 35 узлов (65 км/ч) занимает примерно три часа. Судно на подводных крыльях (СПК) рассчитано на 120 пассажиров.

В 2024 году навигация на «Комете» стартовала с 9 июня, а завершилась 1 августа. Судно «Комета 120М» было спущено на воду 13 августа 2019 года.

Алена Воробьева