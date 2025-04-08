Общественная палата проведет «масштабную ротацию» составов ОНК

Общественная палата в 2025 году проведет ротацию составов наблюдательных комиссий (ОНК), осуществляющих контроль за соблюдением прав человека в тюрьмах, колониях и СИЗО. Процедура ротации пройдет в 58 регионах. Об этом ТАСС сообщил первый зампред комиссии ОП по безопасности и взаимодействию с ОНК Александр Воронцов. Последняя ротация составов ОНК проходила осенью 2022 года и затронула 43 региона.

Он отметил, что за 17 лет своей работы институт ОНК значительно расширился и осуществляет деятельность в 85 субъектах. Общее число членов комиссии в России сейчас составляет 1,2 тыс. человек. При этом многие члены ОНК исполняют свои обязанности более 15 лет с учетом трехлетних перерывов в связи с установленным на законодательном уровне ограничением возможности включения в состав ОНК в четвертый раз подряд.

«За это время в составы комиссий входили активные общественники с твердой гражданской позицией, которые четко выполняли поставленную перед ними задачу посетить и осмотреть места принудительного содержания»,— сказал он.

Общественные наблюдательные комиссии созданы в 2008 году для осуществления «контроля соблюдения прав заключенных в местах принудительного содержания». В разных регионах в состав ОНК входит от 5 до 40 человек. Это общественная, правозащитная и потому неоплачиваемая работа. Выдвигать кандидата могут любые общественные объединения. Кандидатуры утверждает Совет ОП РФ. Ранее ОП не имела права исключать людей из состава ОНК в течение трехлетнего срока, но в декабре 2022 года Госдума наделила ее такими полномочиями.

О предыдущей ротации в ОНК — в материале «Ъ» «ОНК подошел срок».

Полина Мотызлевская