Врач из КЧР обвиняется в вымогательстве денег за присвоение группы инвалидности

Отдел по расследованию особо важных дел СК России по Карачаево-Черкесской Республике направил в суд уголовное дело в отношении заместителя председателя врачебной комиссии районной больницы. Медику предъявлено обвинение по пяти эпизодам получения взятки с вымогательством и преступлениям, совершенным организованной группой, сообщает пресс-служба СУ СК по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По версии следствия, в январе 2023 года главный врач районной больницы создал комиссию по направлению пациентов на медико-социальную экспертизу, которую сам и возглавил. После этого у него возник преступный умысел на получение взяток от пациентов. Для реализации плана он привлек свою знакомую — заведующую отделением этой же больницы.

Действуя совместно, обвиняемые лично и через посредника вымогали у местных жителей деньги за оформление положительного решения комиссии по установлению заболеваний, дающих основание для присвоения группы инвалидности. Общая сумма полученных ими взяток составила 210 тыс. руб.

Следствие также установило, что в 2022 году обвиняемая самостоятельно получила от местного жителя взятку в размере 50 тыс. руб. за аналогичные услуги.

Уголовное дело в отношении соучастника выделено в отдельное производство и приостановлено, поскольку он заключил контракт с Министерством обороны РФ и отбыл в зону проведения специальной военной операции.

Николай Аксенов