У жителя Ярославской области нашли самодельный пистолет

В Гаврилов-Ямском районе полиция изъяла у местного жителя самодельный пистолет шомпольного типа. Об этом сообщили в УМВД по Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: УМВД по Ярославской области Фото: УМВД по Ярославской области

К правоохранителям с заявлением о пропаже телефона обратился житель села Великое. В ходе проверки информация о хищении не подтвердилась, но при осмотре места происшествия у заявителя был обнаружен предмет, похожий на оружие. В результате исследования выяснилось, что это самодельный пистолет шомпольного типа.

«51-летний гражданин пояснил, что около 20 лет назад он купил недвижимость, в одном из помещений обнаружил самодельный пистолет и решил его сохранить»,— сообщили в УМВД.

Полиция возбудила уголовное дело по статье «Незаконное хранение оружия». Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Алла Чижова