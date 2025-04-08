В Самарской области эпидпорог по ОРВИ у жителей старше 15 лет превышен на 28,8%

На прошлой неделе в Самарской области было выявлено более 10,9 тыс. случаев ОРВИ. Показатель на 10 тыс. человек населения в регионе составил 34,9. Это ниже эпидпорога на 14%. Об этом сообщает областное управление Роспотребнадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

«Превышение эпидпорога отмечено в возрастной группе 15 лет и старше на 28,8%»,— говорится в сообщении.

В остальных возрастных группах населения в регионе заболеваемость ниже эпидемического порога. По сравнению с предыдущим периодом в Самарской области снизилась заболеваемость ОРВИ среди совокупного населения на 9,1% и во всех возрастных группах. В настоящее время в Самарской области циркулируют вирусы гриппа В и А (H1N1), при этом доминируют вирусы гриппа B. Среди вирусов негриппозной этиологии в регионе преобладают вирусы парагриппа и сезонные коронавирусы.

Георгий Портнов