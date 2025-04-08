Последний из участников обороны Сталинграда, живший в Татарстане, Александр Шахназаров скончался в возрасте 97 лет. Об этом сообщил депутат Госдумы от РТ Илья Вольфсон в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ушел из жизни последний участник обороны Сталинграда в Татарстане

Фото: Telegram-канал депутата Госдумы Ильи Вольфсона, Коммерсантъ Ушел из жизни последний участник обороны Сталинграда в Татарстане

Фото: Telegram-канал депутата Госдумы Ильи Вольфсона, Коммерсантъ

«Он был человеком большой внутренней силы, с удивительной памятью и живым, мудрым взглядом. Последний герой Сталинграда в нашей республике», — отметил чиновник.

Ветеран Великой Отечественной войны Александр Шахназаров родился в Астрахани. На момент начала боевых действий ему было 15 лет. Он участвовал в подъеме затонувшего судна «Красин», служил в Волжской флотилии, затем поступил в артиллерийское училище.

После окончания войны ветеран переехал в Казань, где многие годы преподавал в Суворовском училище и КАИ. Был преподавателем нынешнего начальника Генштаба России Валерия Герасимова.

Дарья Сайфиева