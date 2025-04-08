В Оренбуржье из-за паводка остаются закрытыми шесть мостов

В Оренбургской области из-за паводка остаются закрытыми шесть мостов через реки Урал, Илек, Сакмара и Салмыш. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

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Также закрыто движение на двух участках региональных и межмуниципальных дорог с переливами через проезжую часть.

Во вторник, 8 апреля, возобновлено движение транспорта по мосту через реку Орь на 4 км автодороги Орск — Джанаталап. Объект был закрыт из-за подтопления талыми водами.

Андрей Сазонов