На Ставрополье осудят троих пятигорчан за взятку полицейскому

Трое жителей Пятигорска обвиняются в даче взятки сотруднику полиции в Предгорном округе. Уголовные дела с утвержденными обвинительными заключениями направлены в суд, сообщает СУ СКР по Ставропольскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: СУ СК по Ставропольскому краю Фото: СУ СК по Ставропольскому краю

Мужчинам, в зависимости от степени участия и роли каждого, предъявлены обвинения по ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки группой лиц по предварительному сговору в крупном размере) и ч. 3 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве).

В феврале 2025 года полиция провела проверку по факту осуществления незаконной предпринимательской деятельности и реализации немаркированных табачных изделий на территории местного рынка. Запрещенная продукция была изъята. Обвиняемые, желая вернуть изъятый товар и прекратить проверку, через посредника передали полицейскому взятку в размере 300 тыс. руб. В момент передачи денег посредник был задержан.

Николай Аксенов