Экономику поправят 25-м кадром

Новым директором Корпорации развития Удмуртии стал 25-летний экс-коммерсант, медиаменеджер и участник информационных кампаний аппарата губернатора Приморского края Эмиль Бикмеев. В последнее время он работал помощником руководителя администрации главы и правительства республики по внутренней политике. Эмиль Бикмеев рассказал «Ъ-Удмуртия», что планирует проводить изменения в штате корпорации и параллельно выводить местный бизнес на рынки Арктики и Африки. Эксперты призывают не торопиться с оценочными прогнозами и «считать цыплят по осени».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Корпорация развития Удмуртии Фото: Корпорация развития Удмуртии

Корпорацию развития Удмуртии (КРУР) возглавил 25-летний помощник руководителя администрации главы и правительства республики (АГИП) Эмиль Бикмеев, сообщила пресс-служба кабмина 7 апреля. По оценке экспертной комиссии по выбору директора КРУР, он набрал 671 балл, что на 36 больше, чем у второго кандидата. Всего на конкурс было подано 16 заявок.

Эмиль Бикмеев, уроженец Сарапула, окончил ИжГТУ по направлению «конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств». Будучи студентом, в 2020-м получил грант 1,1 млн руб. на создание молодежной пресс-службы «Патриот» в регионе.

Параллельно с этим студент-отчизнолюб занимался бизнесом. В 2020-м Эмиль Бикмеев был назначен директором местного ООО «ИЦ Бизнес-технологии», в котором учредителем с того же года, по данным сайта Kartoteka, числился его отец Радик Бикмеев, в прошлом — строительный коммерсант. Компания занималась консультированием по вопросам коммерческой деятельности и управления. Сейчас все организации господина Бикмеева-старшего, включая ООО «Ремстрой», ООО «Монтажник» и вышеназванный «ИЦ Бизнес технологии», числятся недействующими.

В 2022–2023 годах господин Бикмеев-младший был советником руководителя аппарата губернатора Приморского края. В частности, он выстраивал работу системы информационного освещения о ходе реализации нацпроектов в указанном субъекте.

В этот период Эмиль Бикмеев проявил себя в качестве медийщика и, как лично указал в своей презентации экспертной комиссии при КРУР, участвовал среди прочего в подготовке визуала для президента РФ в «красном коридоре» на Всемирном экономическом форуме в 2022–2024 годах. Отдельно медиаменеджер отметил, что организовывал работу аналитической команды из трех человек для контроля показателей 68-го указа президента РФ (о профессиональном развитии государственных гражданских служащих). Эмиль Бикмеев рассказал «Ъ-Удмуртия», что команду аппарата губернатора в Приморье он покинул, чтобы окончить вуз.

В 2022-м Эмиль Бикмеев продолжил карьеру бизнесмена и стал учредителем и директором ижевского ООО «Современные технологии», занимающегося строительством жилых и нежилых зданий. В августе 2023-го руководить компанией начал его брат Илья Бикмеев. Эмиль Бикмеев сохранил за собой статус учредителя. По данным «СПАРК-Интерфакс», выручка компании по итогам 2024-го увеличилась в 19 раз, до 15 млн руб. Чистая прибыль при этом — 1,3 млн руб.

В 2023-м Эмиль Бикмеев стал помощником руководителя АГИП Удмуртии в управлении по внутренней политике. В марте 2025-го медийщик принял участие в открытом отборе от министерства экономики республики на должность директора КРУР.

На должности директора КРУР Эмиль Бикмеев сменил Фаниля Мандиева, проработавшего там около 14 месяцев. Он покинул пост в феврале 2025-го. До него КРУР управлял Владимир Смирнов, продержавшийся в должности менее четырех месяцев. Всего с регистрации юрлица в июле 2013-го КРУР сменил семерых руководителей. Эмиль Бикмеев — восьмой.

КРУР создана правительством Удмуртии для привлечения инвестиций, сопровождения и реализации инвестпроектов, развития инвестиционной инфраструктуры в регионе и поддержки субъектов МСП. КРУР в том числе готовит бизнес-планы, проводит экономическую экспертизу инвестпроектов, консультирует коммерсантов и продвигает бренд «Сделано в Удмуртии». В частности, при корпорации действует Центр поддержки экспорта, финансирующий затраты на международную сертификацию и организующий бизнес-миссии.

Эмиль Бикмеев рассказал «Ъ-Удмуртия» о планах поменять структуру корпорации, обсуждаемых совместно с министерством экономики Удмуртии. «Отдельно планируем провести изменения в штате на основании результатов анализа эффективности. Например, мы уже перешли на централизованную бухгалтерию. Планируем управиться с этим до середины лета»,— сказал новый директор корпорации.

По словам Эмиля Бикмеева, ключевой запрос субъектов МСП в Удмуртии — адресная поддержка в увеличении продаж, сертификации продукции, открытие фаст-треков и обучению при изменения законодательства. «Ведем обсуждение с бизнесом региона об эффективных механизмах выхода на рынки Арктики и Африки»,— добавил он.

У Эмиля Бикмеева нет высшего образования по экономическому профилю. Новый директор КРУР парирует эту претензию тем, что прошел курс математического моделирования и прогнозирования рисков в Национальном исследовательском ядерном университете (НИЯУ МИФИ) и программы от Google и «Сбера» на 86 часов.

По инженерно-техническому профилю Эмиль Бикмеев имеет патент на устройства для магнитно-абразивной обработки сложнопрофильных и длинномерных деталей машин.

Политолог Александр Балицкий не считает частые смены руководства в Корпорации развития Удмуртии «ни продуктивным, ни нормальным явлением». При этом эксперт призвал не торопиться с оценочными прогнозами по поводу назначения Эмиля Бикмеева. «Сохраняю, как и в предыдущих случаях, не столько веру, сколько надежду на высокий профессионализм и талантливость нового руководителя»,— сказал господин Балицкий. Политолог резюмировал, что эти качества не всегда «обретаются только с возрастом».

Евгений Щепелев