Молодой экс-советник из аппарата губернатора Приморского края возглавил КРУР

Экс-советник руководителя аппарата губернатора Приморского края и помощник руководителя администрации главы и правительства Удмуртии (АГИП УР) в части внутренней политики Эмиль Бикмеев назначен новым руководителем Корпорации развития республики (КРУР), сообщает пресс-служба главы и правительства региона. Такое решение приняла экспертная комиссия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Помощником руководителя АГИП УР Эмиль Бикмеев является с 2023-го. Пост советника руководителя аппарата губернатора Приморского края занимал в 2022-2023 гг. Эмиль Бикмеев в 2020-2022 гг. являлся генеральным директором ООО «Бизнес технологии», в 2022-м учредил ООО «Современные технологии».

Господин Бикмеев родился 7 декабря 1999 года в Сарапуле, ему 25 лет. Он является выпускником ИжГТУ, где получил образование в области конструкторско-технологического обеспечения машиностроительных производств. Имеет патент на устройства для магнитно-абразивной обработки сложнопрофильных и длинномерных деталей машин. Занимался проектами.

Напомним, 28 февраля пост директора покинул Фаниль Мандиев. Он руководил КРУР с ноября 2023 года. О причинах такого решения не сообщалось. В марте 2025-го КРУР в качестве врио директора возглавила Валерия Антоненко.