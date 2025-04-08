Баннер с шестипалым солдатом убрали со здания минобразования Алтайского края

В Барнауле со здания минобразования Алтайского края сняли баннер ко Дню Победы, на котором был изображен солдат с шестью пальцами. В минобразования региона пояснили, что ошибка возникла из-за утраты эскиза подрядчиком.

«В результате технической ошибки и утраты исполнителем утвержденного эскиза, исполнителем предоставлено и размещено на здании альтернативное изделие. Подрядчику была направлена соответствующая претензия, баннер демонтирован подрядчиком»,— сообщили в министерстве (цитата по «РИА Новости»).

В ведомстве отметили, что вскоре будет размещен согласованный ранее баннер. Фото с шестипалым солдатом накануне опубликовал в соцсетях местный житель. В комментариях к посту пользователи предположили, что изображение сгенерировал искусственный интеллект.

Александра Стрелкова