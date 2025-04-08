АО «Чеченэнерго» получило рассрочку на 15 лет по выплате 672,5 млн рублей долга

ПАО «Россети Северный Кавказ» заключило соглашение о реструктуризации задолженности АО «Чеченэнерго». Как указано в сообщении, опубликованном на ресурсе Центра раскрытия корпоративной информации «Интерфакс», цена данного соглашения состоит из суммы долга «Чеченэнерго» перед своей головной компанией размере 523,8 млн руб. и 148,7 млн руб. процентов в размере 7,25% годовых, начисляемых на сумму непогашенной части основного долга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно соглашению, ПАО «Россети Северный Кавказ» предоставляет АО «Чеченэнерго» рассрочку по уплате основного долга сроком на 15 лет с 1 октября 2024 года. Должник, как указано в документе, обязуется погашать основной долг ежеквартально. «Чеченэнерго» вправе произвести досрочное погашение долга.

По данным ресурса Rusprofile, АО «Чеченэнего» зарегистрировано в2008 году в Грозном. Уставный капитал общества 26,2 млрд руб. Управляет обществом — ПАО «Россети Северный Кавказ». По итогам 2024 года выручка «Чеченэнерго» составила 9,5 млрд руб., увеличившись по сравнению с показателями 2023 года на 18%. Убыток организации составил 6,3 млрд руб., увеличившись по сравнению с показателями 2023 года на 659%. По показателям выручки занимает 181 место в России в категории поставщиков электроэнергии.

Василий Хитрых