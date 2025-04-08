Депутат Якубовский: снижение ставки до 10% может вызвать рост цен на жилье

Потенциальное снижение ключевой ставки до 10–12% может вызвать рост потребительского спроса на рынке жилья, что, по мнению депутата Госдумы Александра Якубовского, в дальнейшем приведет к удорожанию недвижимости. Такое заявление парламентарий сделал в ходе пленарного заседания Всероссийского жилищного конгресса, проходящего на федеральной территории Сириус, передает корреспондент «Ъ-Кубань».

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Как отметил господин Якубовский, при достижении ключевой ставкой уровня 10–12% следует ожидать отток средств с депозитов, которые будут перераспределены на покупку жилья, традиционно рассматриваемого в России как инструмент сохранения капитала. В условиях снижения объемов ввода новых проектов такой рост спроса может усилить давление на цены в жилом секторе, считает депутат.

В этих условиях, по мнению представителя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ, необходима системная работа по формированию земельного банка и подготовке площадок под жилищное строительство для региональных застройщиков.

Ближайшее заседание совета директоров Центробанка, на котором может быть пересмотрена ключевая ставка, назначено на 25 апреля. На текущий момент регулятор сохраняет ее на уровне 21%, оставив без изменений по итогам заседания 21 марта.

Форум, организованный при участии Минстроя России, в этом году объединил порядка 8 тыс. специалистов строительной и девелоперской отрасли. Среди ключевых тем — трансформация ипотечного рынка, развитие риелторской деятельности и механизмы поддержки жилищного строительства.

Вячеслав Рыжков