Американские банки вдвое обошли по доходам европейских конкурентов

По подсчетам EY, в 2024 году крупнейшие американские банки обошли по доходам своих крупнейших европейских конкурентов. Немецкое подразделение EY отметило, что в 2024 году десять крупнейших американских банков получили общую чистую прибыль почти €184 млрд, а десять европейских — всего €85 млрд. При этом прибыль американских банков выросла за год на 24%, а европейских — упала на 13%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Самым прибыльным американским банком оказался JPMorgan Chase — €56,5 млрд. А самым прибыльным европейским — испанский Banco Santander с €12,6 млрд. Эксперты EY объяснили рост банковской прибыли в США оживлением рынка первичных размещений, а также слияний и поглощений, благодаря чему комиссионные банков за эти операции стали драйвером прибылей.

Ранее регуляторы США сообщили, что по итогам прошлого года бонусы в американских банках показали рекордный рост за всю историю — на 32%. Средний бонус составил $244,7 тыс., а общий объем средств, которые банки направили на бонусы сотрудникам, составил $47,5 млрд — это на 34% больше, чем годом ранее.

Евгений Хвостик