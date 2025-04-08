Вновь объявлены торги на благоустройство «Чемского берега» и сквера Демакова

Администрация Новосибирска повторно объявила два тендера на первую очередь благоустройства сквера у памятника Александру Демакову в нижней зоне Академгородка и территории на ул. Саввы Кожевникова — парка «Чемской берег». Заявки на участие в торгах принимаются до 16 апреля, указывается на портале госзакупок.

Стартовая цена договора по благоустройству сквера Александра Демакова находится на прежнем уровне – 181,4 млн руб., стоимость работ на территории парка «Чемской берег» осталась также без изменений – 248,5 млн руб. Срок сдачи работ по двум объектам – до 31 июля 2026 года.

Как писал «Ъ-Сибирь», первые тендеры по этим объектам были объявлены в начале марта 2025 года. Они проходят в третий раз, два предыдущих конкурса не состоялись из-за отсутствия заявок.

На месте парка «Чемской берег» подрядчику необходимо создать двухуровневую зону отдыха с игровыми площадками для детей, местами для досуга и спорта, а также смотровыми площадками и зонами для выгула собак. Проект парка в Академгородке предполагает обустройство пешеходных дорожек и освещения, ремонт мемориала, строительство павильона «Амбар» и установку парковой скульптуры с подсветкой. Также предстоит оборудовать зону отдыха, сирингарий, лиственничную аллею и прочее.

Александра Стрелкова