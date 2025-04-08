Жители Казани с 7 по 19 апреля смогут обменять мелочь на бумажные деньги в рамках акции «Монетная неделя». Об этом сообщает пресс-служба Национального банка по Республике Татарстан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Казанцы смогут обменять монеты на бумажные купюры

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Казанцы смогут обменять монеты на бумажные купюры

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Принимаются любые монеты Банка России, которые все еще находятся в обращении. Обменять их на купюры можно будет в банках и сетевых магазинах.

Во время всероссийской «Монетной недели» в 2024 году в Татарстане 710 тыс. монет поменяли на бумажные деньги на общую сумму 3,2 млн руб.

Дарья Сайфиева