Сын Михалкова стал генеральным продюсером кинокомпании 1-2-3 Production

Заместитель гендиректора «Газпром-медиа холдинга» Тина Канделаки сообщила, что должность генерального продюсера кинокомпании 1-2-3 Production займет Артем Михалков. По ее словам, на работу в компанию его пригласил гендиректор «Газпром-медиа холдинга» Александр Жаров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Артем Михалков в 2022 году

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Артем Михалков в 2022 году

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«По приглашению Александра Александровича Жарова, которое мы всем коллективом дружно поддержали... и наконец-то получаем эту возможность — Артем присоединяется к нашей дружной команде»,— рассказала госпожа Канделаки на пресс-конференции (цитата по «РИА Новости»).

В числе ключевых задач нового генерального продюсера она назвала развитие полного метра. Основным проектом компании сейчас является создание полнометражной картины «Умка» по мотивам одноименного мультфильма. Также ведется работа над несколькими проектами совместно с «Союзмультфильмом», и господин Михалков будет их курировать.

Кинокомпания 1-2-3 Production была основана в 2016 году, входит в группу ГПМ КИТ (в составе «Газпром-медиа холдинга»). Занималась созданием кинотрилогии «Гоголь» (выходила в 2017 и 2018 годах), телесериалами «Эпидемия» (2019–2022) и «Игра на выживание» (идет с 2020 года).

Артем Михалков — сын режиссера Никиты Михалкова. Окончил режиссерский факультет ВГИКа, в качестве актера снялся более чем в 30 фильмах. В 2001 году создал компанию «Кинодом», занимавшуюся кинопроизводством. Выступил режиссером восьми кинокартин, в том числе спортивной драмы «Мистер Нокаут» с Сергеем Безруковым (2022 год). В 2024 году был назначен генеральным продюсером новгородского кинофестиваля «Новое движение».