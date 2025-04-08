Депутат Миронов предложил президенту РФ наградить Овечкина

Депутат Государственной думы и лидер партии «Справедливая Россия — за правду» Сергей Миронов направил письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой представить нападающего клуба «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина к государственной награде, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на имеющийся в распоряжении агентства документ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Миронов

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Сергей Миронов

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

6 апреля в матче против «Нью-Йорк Айлендерс» Овечкин забил 895-й гол в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги и установил новый снайперский рекорд. По этому показателю он опередил канадца Уэйна Гретцки, в активе которого 894 шайбы.

«Прошу вас рассмотреть вопрос государственного награждения Александра Овечкина. Убежден, Александр Овечкин достоин высокой государственной награды — и по совокупности заслуг, и в связи с достижением. Его рекорд прославляет не только его лично, но и Россию. Не сомневаюсь, что он еще принесет немало пользы российскому спорту и нашей стране, в том числе и после окончания своей великой карьеры хоккеиста»,— сказано в письме политика.

Таисия Орлова