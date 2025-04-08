В Ярославле гендиректором «Городского телеканала» станет Наталья Шибаева

Телеведущая Наталья Шибаева (Пеунова), занимающая пост директора МБУ «Редакция газеты «Городские новости», станет гендиректором «Городского телеканала». Об этом сообщил мэр Артем Молчанов в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: мэрия Ярославля Фото: мэрия Ярославля

Госпожа Шибаева закончила ЯГПУ по специальности «История», имеет диплом о переподготовке по программе «Интернет-маркетинг». С 2006 года работает на «Городском телеканале» ведущей, также была арт-менеджером дирекции Государственного музея-заповедника «Ростовский кремль». В июне 2024 года возглавила газету «Городские новости».

Как пояснил мэр, Наталья Шибаева будет совмещать должности гендиректора телеканала и директора газеты. «Желаю Наталье Валерьевне профессиональных успехов в новой должности, а «Городскому телеканалу» под ее руководством только развития»,— написал господин Молчанов.

Пост гендиректора телеканала с 2016 по 2025 год занимал Сергей Гончаров.

Алла Чижова