Панама подает в суд на тех, кто передал порты в управление гонконгцам

Управление генерального контролера Панамы подаст в суд на чиновников, продливших концессию портов канала гонконгской компанией CK Hutchison. Об этом регулятор сообщил в понедельник, 7 апреля, после того, как аудитор обнаружил многочисленные нарушения со стороны гонконгского фонда, сообщает Reuters.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Enea Lebrun / File Photo / Reuters Фото: Enea Lebrun / File Photo / Reuters

В начале марта CK Hutchison сообщила о продаже консорциуму инвесторов во главе с американским фондом BlackRock 90% в портовой инфраструктуре Панамского канала (Panama Ports Company), а также 80% в компании Hutchison Port Holdings, владеющей и управляющей 43 морскими портами в 23 странах мира. Сумма сделки — $22,8 млрд.

Как заявил генеральный контролер Панамы Анель Флорес, в ходе проверки договора концессии двух портов, заключенного с Panama Ports Company в 2001 году, были обнаружены многочисленные нарушения. Кроме того, аудитор выявил факты несвоевременной оплаты со стороны CK Hutchison, ошибки в его бухгалтерском учете и «теневые» операции, которые гонконгская компания изначально отрицала. По словам чиновника, ущерб Панаме составил около $300 млн.

Результаты проверки будут опубликованы в ближайшее время. Если будет решено, что условия договора и сама деятельность гонконгской компании были незаконными, сделка с BlackRock, скорее всего, будет заблокирована.

Против сделки ранее выступила прокуратура Панамы, которая считает, что она антиконституционна. Собственное антимонопольное расследование сделки в конце марта начало Государственное управление по регулированию рынка Китая.

Кирилл Сарханянц