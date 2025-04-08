В «Единой России» началось очное обучение партийных спикеров

Очный этап программы «Публичная политика» стартовал в Высшей партийной школе «Единой России» 8 апреля, сообщила пресс-служба партии. Обучение пройдут 50 человек из 31 субъекта РФ, в том числе из новых регионов, отмечается в сообщении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Единая Россия Фото: Единая Россия

«Публичная политика» представляет собой четырехдневную образовательную программу для развития навыков публичных дискуссий и выступлений. В нее включены интерактивные лекции, тренинги и мастер-классы от наставников, политологов, экспертов по публичной речи и политическим дебатам. Этап очного обучения, следует из сообщения, предполагает «итоговый внутрипартийный интерактив». Это значит, что участников программы будут оценивать «коллеги из регионов» через трансляцию или голосование в штабах общественной поддержки. После этого участники «Публичной политики» поборются за включение в команды наставников из числа известных думских единороссов — Ирины Яровой, Петра Толстого, Андрея Макарова и других.

Участников «Публичной политики» отбирали в несколько этапов. Из 3 тыс. кандидатов, как ранее сообщал «Ъ», по итогам анкетирования должны были остаться 500 человек. Чтобы попасть на очное обучение, им нужно было выполнить практические задания. В итоге выпускниками двух этапов программы станут 100 человек, обученных навыкам публичных выступлений и политической коммуникации.

Божена Иванова