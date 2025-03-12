На программу обучения спикеров ЕР заявилось 3 тыс. человек

На программу Высшей партийной школы «Единой России» (ВПШ ЕР) «Публичная политика» поступило почти 3 тыс. заявок, сообщила пресс-служба партии сегодня, 12 марта. Прием заявок завершился вчера.

Среди кандидатов — участники спецоперации (СВО), секретари первичных отделений, региональные и муниципальные депутаты, волонтеры и представители некоммерческого сектора. При этом женщины составили 35% подавших заявок, а средний возраст зарегистрировавшихся — 39 лет. Директор ВПШ ЕР Роман Романов отметил, что количество поданных заявок превысило «даже самые смелые ожидания», поэтому часть из них сформирует резервную базу других проектов.

В отборочный этап по итогам анкетирования пройдет 500 человек, которым будет необходимо проявить себя в выполнении практических заданий. Лучшие участники попадут на обучение в ВПШ в команду к партийному наставнику. Ранее секретарь генсовета ЕР Владимир Якушев анонсировал, что наставниками на программе будут «самые опытные спикеры» партии — депутаты Госдумы. Они будут готовить своих подопечных к дебатам.

Затем с помощью онлайн-голосования будут определены победители. В итоге «Публичная политика» выпустит 100 подготовленных спикеров партии. Десять из них получат возможность выступать на федеральном уровне.

Божена Иванова