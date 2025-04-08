В Зауралье СК оценит бездействие педагогов, не замечавших буллинг в школе

Варгашинский межрайонный следственный отдел курганского регионального отделения Следственного комитета РФ возбудил два уголовных дела по факту издевательств над школьником со стороны группы сверстников. В том числе в действиях педагогов и сотрудников органов системы профилактики выявлены признаки халатности. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Курганской области.

В ходе мониторинга средств массовой информации следователи выявили информацию о том, что в одном из образовательных учреждении Варгашинского округа компания подростков избивает и унижает сверстника, снимая происходящее на видео. При этом педагогический состав и правоохранительные органы бездействуют.

Возбуждены уголовные дела по п. «д» ч. 2 ст. 117 (истязание) и ч.1 ст.293 УК РФ (халатность). Сотрудники СК намерены дать «принципиальную оценку бездействию сотрудников образовательного учреждения и органов системы профилактики при осуществлении своих должностных обязанностей».

Собственную проверку проводит прокуратура Варгашинского района. По данным надзорного ведомства, речь идет о Варгашинской средней школе №1.