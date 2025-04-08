Экспертиза одобрила проекты строительства двух домов у Борского моста

Проектно-сметная документация по строительству двух домов на улице Сергея Акимова в Нижнем Новгороде прошла негосударственную экспертизу. Согласно записи в реестре от 8 апреля 2025 года, ее проводила компания «Научно-исследовательский центр "Экспертиза"» из Иванова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Речь идет о многоквартирном доме №5.1 (по генплану) и многоквартирном доме №6.1 (по генплану) со встроенными помещениями общественного назначения. Их будут строить напротив домов №№42, 43, 48, 55 и 56 по улице Акимова. Застройщиком выступает ООО «СЗ "Хутор"».

Проектную документацию по обоим домам готовили ООО «Кальдера» из Нижнего Новгорода и ООО «Интраград» из Москвы.

Как писал «Ъ-Приволжье», минград Нижегородской области сообщил об утверждении планировки территории для строительства жилого комплекса у Борского моста вчера, 7 апреля. Проект предусматривает встроенные помещения для поликлиники и детсада, а также дорогу вдоль реки Волги. На общественных обсуждениях по планировке территории большинство участников высказалось против этого проекта.

Галина Шамберина