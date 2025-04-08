Из-за парковочных войн ярославец предстанет перед судом

В Ярославле 37-летнего местного жителя обвиняют в умышленном повреждении чужого имущества. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Полиция в ходе расследования дела установила, что между двумя жителями многоквартирного дома на протяжении долгого времени был конфликт из-за парковки во дворе. Один из них в июне прошлого года приехал домой и увидел, что парковочное место, на котором он всегда оставляет свой автомобиль, занято машиной соседа.

«Мужчина решил "проучить" соседа и порезал ножом покрышки его автомобиля. В результате указанных действий матери соседа, которой принадлежал автомобиль, причинен ущерб на сумму 30 тыс. руб.»,— рассказали в надзорном ведомстве.

Уголовное дело в отношении ярославца направлено в суд, ему грозит до 2 лет лишения свободы. Также с него будет взыскан ущерб.

Алла Чижова