Сотрудники строительной компании в ЛО обманули 18 клиентов на 100 млн рублей

Полиция разоблачила сотрудников строительной компании, которая занималась обманом граждан под видом строительства частных домов, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти. Все они, включая руководство фирмы, доставлены в следственные органы.

Один из потерпевших обратился к правоохранителям в конце 2024 года. По словам клиента компании, он ранее заключил предварительный договор на покупку участка в дачном партнерстве Ломоносовского района с подрядом на строительство загородного дома.

Документально закрепив все параметры будущей постройки, мужчина перевел на счет компании 10,5 млн рублей, а затем передал еще 3 млн рублей наличными представителю организации в ходе личной встречи. К обозначенному в договоре сроку дом достроен не был. По этой этой же схеме члены банды обманули еще трех покупателей на сумму более чем 26 млн рублей.

По факту случившегося возбудили уголовное дело по ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). По адресам проживания предполагаемых злоумышленников 4 февраля провели обыски. Изъятая документация позволяет предположить, что от рук аферистов пострадали как минимум еще 14 человек. Сумма ущерба может достигать 100 млн рублей.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что в Петербурге завершили расследование уголовного дела о серии хищений денежных средств у посетителей баров на улице Рубинштейна с помощью консуматорш. Общий ущерб, причиненный потерпевшим, превысил 14 млн рублей.

Андрей Маркелов