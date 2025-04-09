Пермь вошла в список лидеров по размеру скидок на вторичное жилье

Пермь оказалась в списке лидеров среди городов-миллионников по размеру скидок на вторичное жилье в первом квартале 2025 года. Как сообщает «Ъ-Черноморье» со ссылкой на аналитику «Яндекс Недвижимости», средний дисконт при реализации готовых квартир в краевой столице составил 4,8%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Также в топ-городов по размеру скидки на вторичку оказались Краснодар (5,9%), Челябинск и Новосибирск (5%), а также Красноярск (4,8%). В целом по стране доля предложений со скидками сократилась с 38,3% в конце 2024 года до 37,1% в начале 2025 года.