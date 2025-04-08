В четырех округах Ставрополья в конце апреля отключат газ

Плановые отключения газа затронут четыре округа Ставрополья в апреле

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В апреле четыре округа Ставропольского края временно останутся без газоснабжения из-за планово-профилактических работ. Об этом сообщает «Газпром межрегионгаз Ставрополь».

Согласно информации компании, ограничения коснутся 11 населенных пунктов. В Ипатовском округе отключение затронет село Большая Джалга с 7:00 22 апреля по 7:00 23 апреля. В тот же период газ будет отсутствовать в селе Малая Джалга Апанасенковского округа.

В Красногвардейском округе ограничения коснутся восьми населенных пунктов с 8:00 24 апреля по 8:00 25 апреля: села Красногвардейское, сел Дмитриевское, Покровское, Преградное, поселков Зерновой, Новомирненский, Медвеженский, и Озерки.

В Благодарненском округе без газа останется село Мирное с 7:00 28 апреля по 7:00 29 апреля.

Николай Аксенов