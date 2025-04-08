В четырех округах Ставрополья в конце апреля отключат газ
Плановые отключения газа затронут четыре округа Ставрополья в апреле
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
В апреле четыре округа Ставропольского края временно останутся без газоснабжения из-за планово-профилактических работ. Об этом сообщает «Газпром межрегионгаз Ставрополь».
Согласно информации компании, ограничения коснутся 11 населенных пунктов. В Ипатовском округе отключение затронет село Большая Джалга с 7:00 22 апреля по 7:00 23 апреля. В тот же период газ будет отсутствовать в селе Малая Джалга Апанасенковского округа.
В Красногвардейском округе ограничения коснутся восьми населенных пунктов с 8:00 24 апреля по 8:00 25 апреля: села Красногвардейское, сел Дмитриевское, Покровское, Преградное, поселков Зерновой, Новомирненский, Медвеженский, и Озерки.
В Благодарненском округе без газа останется село Мирное с 7:00 28 апреля по 7:00 29 апреля.