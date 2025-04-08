В Казани возбуждено уголовное дело в отношении 38-летней местной жительницы по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). По версии следствия, женщина в ходе ссоры нанесла травмы своей тете, в результате чего та скончалась. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Республике Татарстан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Казани возбуждено дело после смерти пожилой женщины в результате ссоры

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ В Казани возбуждено дело после смерти пожилой женщины в результате ссоры

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным следствия, вечером 5 апреля в одной из квартир жилого дома произошел конфликт между родственницами. Между 38-летней женщиной и ее пожилой тетей возникла ссора на почве резко обострившихся личных неприязненных отношений.

Предположительно, во время конфликта пенсионерке внезапно стало плохо, и она упала на пол. Вместо того чтобы оказать помощь, племянница начала трясти ее за тело, из-за чего голова пожилой женщины несколько раз ударилась о пол. От полученных травм она вскоре скончалась.

Подозреваемая признала вину. С учетом того, что она находится в декретном отпуске по уходу за малолетним ребенком, суд избрал меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Артём Дергунов