Миндор Ставрополья выявил нарушения расписания на шести маршрутах

Министерство дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края обнаружило нарушения графика движения на шести городских маршрутах, в отношении перевозчиков составлены акты для начисления штрафов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Миндора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Проверка соблюдения условий исполнения контракта проводилась на маршрутах № 46, 1, 33, 36, 13 и 10. По итогам инспекции составлены акты о нарушениях, на основании которых перевозчикам будут начислены штрафы.

«Проверки направлены на улучшение качества транспортного обслуживания населения и соблюдение договорных обязательств компаниями-перевозчиками»,— сообщили в ведомстве.

Николай Аксенов