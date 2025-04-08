Гендиректор хоккейного клуба «ЦСК ВВС» оставлен под домашним арестом

Самарский областной суд постановил оставить под домашним арестом генерального директора хоккейного клуба «ЦСК ВВС» Юрия Ковтуна. Решение принято на заседании в понедельник, 7 апреля. Об этом сообщает пресс-служба облсуда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

В марте 2025 года стало известно о задержании Юрия Ковтуна. Его заподозрили в получении коммерческого подкупа в значительном размере группой лиц по предварительному сговору с вымогательством (пп. «а», « б» ч. 7 ст. 204 УК РФ).

Это произошло после того, как в публичную плоскость попал скандал с хоккеистом Владимиром Серовым, с которого подозреваемый потребовал, по данным следствия, 80 тыс. руб. за сохранение договоренности с клубом. В итоге гендиректор организации получил эти деньги, выяснили силовики. Представители ХК утверждают, что в 2023 году у Юрия Ковтуна произошел конфликт с указанным игроком, после чего спортсмен со своими родителями исказили факты и представили ситуацию в ложном свете.

В итоге Самарский районный суд отправил Юрия Ковтуна под домашний арест до 10 мая включительно, а также ввел в отношении подозреваемого ряд запретов и ограничений. Прокуратура и адвокат гендиректора клуба оспорили это решение.

Представитель надзорного ведомства просил в апелляционном представлении отправить руководителя ХК «ЦСК ВВС» в СИЗО, а защитник настаивал на избрании более мягкой меры пресечения. Но облсуд оставил в силе решение первой инстанции.

Георгий Портнов