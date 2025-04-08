Полиция Белореченска установила личности участников драки на улице Гоголя

Полиция Белореченска установила личности участников конфликта, произошедшего в офисе на улице Гоголя и переросшего в уличную драку. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным ведомства, инцидент начался внутри помещения, где местный житель в состоянии алкогольного опьянения повредил оборудование. После выхода на улицу между ним и сотрудниками частного охранного предприятия (ЧОП) возник конфликт.

В результате происшествия 33-летний житель Белореченска получил телесные повреждения, но от госпитализации отказался. На месте происшествия работают сотрудники полиции. Назначены судебно-медицинские экспертизы.

Инцидентом также заинтересовался краевой СКР. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Анна Гречко