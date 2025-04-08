СК начал проверку по факту драки с участием охранника в Белореченске

Следственный комитет России по Краснодарскому краю проводит проверку драки с участием охранника и местного жителя в Белореченске. Об этом сообщает краевое управление СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Об инциденте стало известно из соцсетей. Согласно распространенной информации, конфликт произошел на одной из улиц города. Местный житель в состоянии алкогольного опьянения спровоцировал конфликт с охранниками, который перерос в драку. Противоправные действия нарушителя были остановлены проходившим мимо местным жителем.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Анна Гречко