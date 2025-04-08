В России с начала года предотвратили 47 терактов с участием молодежи

Спецслужбы России предотвратили с начала года 47 террористических преступлений, в подготовке которых принимали участие молодые люди. Об этом заявил директор ФСБ и председатель Национального антитеррористического комитета (НАК) Александр Бортников. Его слова передает пресс-служба НАК.

За последние три года силовики задержали более 2,5 тыс. молодых людей, попавших под влияние украинских террористических организаций, а также движений «Колумбайн» (признано в РФ террористическим и запрещено) и «Маньяки Культ Убийц» (признано в РФ террористическим и запрещено).

Глава ФСБ указал на активность международных террористических организаций в условиях проведения СВО. В связи с этим растут угрозы распространения в молодежной среде идеологии терроризма и неонацизма, что приводит к вовлечению некоторых подростков в экстремистскую деятельность. По итогам заседания НАК выработаны дополнительные меры по защите молодежи от влияния деструктивных идеологий.

3 апреля председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что преступления, связанные с негативной информацией в интернете, особенно распространены среди детей. По его словам, через мессенджеры несовершеннолетних втягивают в торговлю наркотиками и совершение диверсий.

Подробнее — в материале «Ъ» «Экстремисты и дети».