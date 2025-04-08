В Оренбурге 25 тысяч единиц газированных напитков признаны бесхозяйным имуществом

Оренбургский транспортный прокурор обратился в суд Дзержинский районный суд Оренбурга с требованием признать свыше 25 тыс. единиц немаркированных газированных напитков бесхозяйными и обратить их в собственность государства. Суд удовлетворил требования, сообщает Уральская транспортная прокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По информации надзорного ведомства, в 2023 году сотрудники Самарской таможни на территории Оренбуржья выявили факты ввоза в РФ из иностранного государства немаркированной газировки. Товары изъяли и передали на ответственное хранение. Собственник изъятых товаров не установили, за имуществом никто не обратился.

Руфия Кутляева