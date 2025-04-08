В Россию пришел органический бренд Scens

Scens — испанский бренд органической косметики, главный акцент в создании средств которого делается на качество активных ингредиентов. Для «чистой» рецептуры кремов и сывороток используются только растения, выращенные натуральным образом — без использования пестицидов и химикатов. Среди хитов марки — сыворотка Wow, деликатные масла для ухода за кожей после лазерных пилингов, очищающий гель с эффектом увлажнения. 8, 9 и 10 апреля основатель Scens Стивен Буллон будет находиться в Москве и знакомиться с российскими клиентами.

График встреч:

8 апреля в 18.00 — «Рив Гош» (ТРЦ «Афимолл Сити») 9 апреля в 17.00 — «Л’Этуаль», (ТРК «Атриум») 10 апреля в 17.30 — «Иль Де Ботэ», (улица Маросейка)