Улицу Ветеринарную в Екатеринбурге закроют на два года из-за строительства

В Екатеринбурге почти на два года, с 1 мая 2025 года до 1 марта 2027 года, закроют проезд на участке по улице Ветеринарная из-за строительства, сообщили в городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Ограничения будут действовать на участке от здания № 9 на улице Ветеринарной до переулка Встречного — в этой зоне застройщик «Прогресс Урал» будет заниматься строительством многоквартирных домов и устройством наружных инженерных сетей. Когда работы завершатся, элементы благоустройства собираются восстановить.

Маршруты движения общественного транспорта не изменятся, однако на закрытом участке установят дорожные знаки с предупреждением.

Ранее движение транспорта по старому путепроводу через железнодорожные пути в районе «Калины» в Екатеринбурге закрыли с 7 марта до 15 декабря. Ограничение движения ввели на участке от здания № 80 по улице Комсомольской до Сибирского тракта в связи со строительством транспортной развязки.

Ирина Пичурина