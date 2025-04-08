Улицу Ветеринарную в Екатеринбурге закроют на два года из-за строительства
В Екатеринбурге почти на два года, с 1 мая 2025 года до 1 марта 2027 года, закроют проезд на участке по улице Ветеринарная из-за строительства, сообщили в городской администрации.
Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ
Ограничения будут действовать на участке от здания № 9 на улице Ветеринарной до переулка Встречного — в этой зоне застройщик «Прогресс Урал» будет заниматься строительством многоквартирных домов и устройством наружных инженерных сетей. Когда работы завершатся, элементы благоустройства собираются восстановить.
Маршруты движения общественного транспорта не изменятся, однако на закрытом участке установят дорожные знаки с предупреждением.
Ранее движение транспорта по старому путепроводу через железнодорожные пути в районе «Калины» в Екатеринбурге закрыли с 7 марта до 15 декабря. Ограничение движения ввели на участке от здания № 80 по улице Комсомольской до Сибирского тракта в связи со строительством транспортной развязки.